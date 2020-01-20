Число пострадавших от вируса пневмонии 2019-nCoV в Китае продолжает расти
07:00 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) увеличилось до трех человек. Как сообщил в понедельник муниципальный комитет по здравоохранению, общее число инфицированных возросло до 198.
По словам медиков, 18 января зафиксированы 59 новых случаев заболевания и один летальный исход. 19 января установлены 77 новых случаев.
Как сообщается, среди заболевших 66 мужчин и 70 женщин - самому младшему пациенту 25 лет, старшему - 89 лет. Отмечается, что первые симптомы - повышение температуры, кашель и чувство стеснения в груди - проявлялись у заболевших до 18 января.
Экспресс-тест для определения вызывающего пневмонию коронавируса 2019-nCoV, выявленного в китайском городе Ухань, может быть создан в России в течение месяца. Лабораторная диагностика 2019-nCoV должна состояться в ближайшие две недели, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Центр стратегического планирования Минздрава РФ.
"Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI, - рассказал "Известиям" замдиректора центра Герман Шипулин. - К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV".
НОВОСТИ
- 08:15 20.01.2020
- Синдзо Абэ: Мы решим территориальную проблему с Россией и подпишем мирный договор
- 07:46 20.01.2020
- В Северной Корее зафиксирован рост реального ВВП на 1,8% - СМИ
- 07:20 20.01.2020
- До трех градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве в понедельник
- 07:10 20.01.2020
- Власти США пытаются взять под контроль так называемый "родильный" туризм
- 20:32 19.01.2020
- Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в настоящий момент
- 20:10 19.01.2020
- Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали итоговый документ - СМИ
- 19:54 19.01.2020
- Путин и Джонсон поговорили об отношениях России и Британии
- 18:45 19.01.2020
- В "Единой России" призвали главу Чувашии извиниться перед журналистами
- 18:20 19.01.2020
- Союз журналистов России отреагировал на слова главы Чувашии
- 17:15 19.01.2020
- Перед началом конференции в Берлине Путин коротко пообщался с Помпео и Макроном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать