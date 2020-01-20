Число пострадавших от вируса пневмонии 2019-nCoV в Китае продолжает расти

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) увеличилось до трех человек. Как сообщил в понедельник муниципальный комитет по здравоохранению, общее число инфицированных возросло до 198.

По словам медиков, 18 января зафиксированы 59 новых случаев заболевания и один летальный исход. 19 января установлены 77 новых случаев.

Как сообщается, среди заболевших 66 мужчин и 70 женщин - самому младшему пациенту 25 лет, старшему - 89 лет. Отмечается, что первые симптомы - повышение температуры, кашель и чувство стеснения в груди - проявлялись у заболевших до 18 января.

Экспресс-тест для определения вызывающего пневмонию коронавируса 2019-nCoV, выявленного в китайском городе Ухань, может быть создан в России в течение месяца. Лабораторная диагностика 2019-nCoV должна состояться в ближайшие две недели, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Центр стратегического планирования Минздрава РФ.

"Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI, - рассказал "Известиям" замдиректора центра Герман Шипулин. - К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV".