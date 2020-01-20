Власти США пытаются взять под контроль так называемый "родильный" туризм
07:10 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США планируют ужесточить правила выдачи визы для туристов, приезжающих в страну рожать для автоматического получения гражданства их детьми. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники в американской администрации сообщил портал "Аксиос".
По его данным, планируемые меры подразумевают ужесточение требований для получателей визы типа B, которая выдается для краткосрочной поездки с туристическими и деловыми целями. Если уполномоченные органы заподозрят просителя визы в целях получения гражданства, они будут иметь право отказать в визе. Издание также отмечает, что у беременных женщин, действительно направляющихся в США с деловыми целями, не будет проблем с получением необходимого разрешения.
Как сообщил источник издания в Госдепе, такие меры продиктованы национальной безопасностью, а также криминальной деятельностью, связанной с так называемым родильным туризмом. Портал же отмечает, что решение вызвано ужесточением президентом США Дональдом Трампом миграционной политики страны.
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