0
0
107
НОВОСТИ

До трех градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве в понедельник

07:20 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до нуля градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:15 20.01.2020
Синдзо Абэ: Мы решим территориальную проблему с Россией и подпишем мирный договор
0
5
07:46 20.01.2020
В Северной Корее зафиксирован рост реального ВВП на 1,8% - СМИ
0
71
07:10 20.01.2020
Власти США пытаются взять под контроль так называемый "родильный" туризм
0
126
07:00 20.01.2020
Число пострадавших от вируса пневмонии 2019-nCoV в Китае продолжает расти
0
123
20:32 19.01.2020
Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в настоящий момент
0
709
20:10 19.01.2020
Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали итоговый документ - СМИ
0
658
19:54 19.01.2020
Путин и Джонсон поговорили об отношениях России и Британии
0
668
18:45 19.01.2020
В "Единой России" призвали главу Чувашии извиниться перед журналистами
0
703
18:20 19.01.2020
Союз журналистов России отреагировал на слова главы Чувашии
0
742
17:15 19.01.2020
Перед началом конференции в Берлине Путин коротко пообщался с Помпео и Макроном
0
750

Возврат к списку