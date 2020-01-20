До трех градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве в понедельник
07:20 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до нуля градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.
НОВОСТИ
- 08:15 20.01.2020
- Синдзо Абэ: Мы решим территориальную проблему с Россией и подпишем мирный договор
- 07:46 20.01.2020
- В Северной Корее зафиксирован рост реального ВВП на 1,8% - СМИ
- 07:10 20.01.2020
- Власти США пытаются взять под контроль так называемый "родильный" туризм
- 07:00 20.01.2020
- Число пострадавших от вируса пневмонии 2019-nCoV в Китае продолжает расти
- 20:32 19.01.2020
- Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в настоящий момент
- 20:10 19.01.2020
- Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали итоговый документ - СМИ
- 19:54 19.01.2020
- Путин и Джонсон поговорили об отношениях России и Британии
- 18:45 19.01.2020
- В "Единой России" призвали главу Чувашии извиниться перед журналистами
- 18:20 19.01.2020
- Союз журналистов России отреагировал на слова главы Чувашии
- 17:15 19.01.2020
- Перед началом конференции в Берлине Путин коротко пообщался с Помпео и Макроном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать