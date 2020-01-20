Сразу в нескольких регионах планеты произошли землетрясения, а на Камчатке "дымит" вулкан

08:30 Источник: Интерфакс

Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 281 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 21:59 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 49.92 градуса северной широты и 91.55 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "сильное".

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Молуккского моря в 124 км к юго-востоку от города Горонтало на острове Сулавеси (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 20:58 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -0.16 градуса южной широты и 123.93 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

В Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км в 442 км северо-восточнее Алматы. Энергетический класс землетрясения - 10. Координаты эпицентра: 45.72 градуса северной широты, 81.20 градуса восточной долготы.

Не менее шести землетрясений зарегистрировали казахстанские сейсмологи за последние сутки на территории Китая. По информации сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана, последний подземный толчок зафиксирован в понедельник в 09:17 алматинского времени. Его магнитуда составила 4.1. Эпицентр этого землетрясения залегал на глубине 5 км в 356 км на юг от Алматы на северо-востоке КНР.

Всего с утра воскресенья в том же районе произошло не менее шести землетрясений. Наиболее сильное, магнитудой 6, произошло в воскресенье вечером. Его отголоски интенсивностью 3-4 балла, по информации сейсмологов, ощущались в Алматы.

Пепловый выброс произошел в понедельник утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область).

"Согласно визуальным данным вулканологов из города Северо-Курильска (о. Парамушир) высота пеплового выброса составила до 3 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН). Пепловый шлейф распространился на 6 км к северо-востоку от вулкана. Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, "в городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается". Угрозы для жизнедеятельности населения нет, добавили в МЧС.