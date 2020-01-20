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Материнский капитал на первенца начнут оформлять уже в марте-апреле

09:32 20.01.2020 Источник: Известия

Депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент дал в недавнем послании Федеральному собранию. Так, в комитете Госдумы по социальной политике «Известиям» заявили, что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле.

Учителя смогут получить доплаты за классное руководство в обозначенные президентом сроки, если реанимировать законопроект, разработанный Госдумой еще в 2011 году.

А вот решить проблему с нехваткой врачей за пять лет, как потребовал глава государства, будет сложнее.

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