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Главную премию Гильдии киноактеров США получил фильм "Паразиты"

10:00 20.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии киноактёров США. 26-я ежегодная церемония вручения награды состоялась в Лос-Анджелесе.

Ленту южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо отметили в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино». За награду также боролись «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Скандал» Джея Роуча и «Кролик Джорджо» Тайки Вайтити.

«Паразиты» стали первой иностранной лентой, получившей приз Гильдии киноактёров США.

Награду за лучшую мужскую роль ожидаемо получил Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере». Приз за лучшую женскую роль отдали Рене Зеллвегер. Актрису отметили за фильм «Джуди».  Говорит Москва

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