Принц Гарри признал, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой решения

10:20 Источник: Эхо Москвы

Британский принц Гарри признал, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой Меган решения.

В ходе выступления на благотворительном мероприятии в Лондоне он пояснил, что чета планировала служить королеве и Содружеству наций не получая бюджетных средств. Однако это оказалось невозможным, признал внук Елизаветы II.

В начале месяца принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, чтобы обеспечить себе финансовую независимость, и жить на два дома, в Канаде и в Великобритании. После этого Букингемский дворец пояснил, что пара не сможет официально представлять королеву и использовать титул Их Высочеств. Эхо Москвы