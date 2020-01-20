Принц Гарри признал, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой решения
10:20 20.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Британский принц Гарри признал, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой Меган решения.
В ходе выступления на благотворительном мероприятии в Лондоне он пояснил, что чета планировала служить королеве и Содружеству наций не получая бюджетных средств. Однако это оказалось невозможным, признал внук Елизаветы II.
В начале месяца принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи, чтобы обеспечить себе финансовую независимость, и жить на два дома, в Канаде и в Великобритании. После этого Букингемский дворец пояснил, что пара не сможет официально представлять королеву и использовать титул Их Высочеств. Эхо Москвы
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