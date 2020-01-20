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НОВОСТИ

России отдадут долги за военную технику, сообщают СМИ

10:32 20.01.2020 Источник: Lenta.ru

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Отмечается, что за 2018 год стране задолжали за оружие около трех миллиардов долларов. По словам источника, существовала проблема с перечислениями валюты стран-импортеров России, однако систему перевода платежей наладили. «Мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», — заключил собеседник.

В декабре прошлого года сообщалось, что Россия и Пакистан договорились об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР. Исламабад согласился вернуть долг в размере 93,5 миллиона долларов за товары легкой промышленности, приобретенные в 80-х годах прошлого века.  Lenta.Ru

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