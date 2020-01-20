Ребенок оказался в числе погибших при прорыве трубы в мини-отеле Перми - Минздрав

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ребенок погиб при прорыве трубы в мини- отеле в Перми. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс- службе Министерства здравоохранения края.

"Один ребенок погиб. Пол и возраст устанавливается", - сказала собеседница агентства.



По предварительным данным, инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в многоэтажном жилом доме, в результате горячая вода стекла в мини-отель, расположенный в подвале здания. Погибли пять человек, по данным и. о. министра территориальной безопасности края Игоря Гончарова, жертвами стали только постояльцы. Еще шесть человек пострадали.

