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Ребенок оказался в числе погибших при прорыве трубы в мини-отеле Перми - Минздрав

11:05 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ребенок погиб при прорыве трубы в мини- отеле в Перми. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс- службе Министерства здравоохранения края.

"Один ребенок погиб. Пол и возраст устанавливается", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за прорыва трубы теплоносителя в многоэтажном жилом доме, в результате горячая вода стекла в мини-отель, расположенный в подвале здания. Погибли пять человек, по данным и. о. министра территориальной безопасности края Игоря Гончарова, жертвами стали только постояльцы. Еще шесть человек пострадали.

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