Режиссер Сергей Дворцевой заявил, что не в состоянии выплатить наложенный Министерством культуры штраф

12:20 Источник: Эхо Москвы

Режиссер Сергей Дворцевой заявил, что не в состоянии выплатить Министерству культуры штраф больше 7-ми миллионов рублей за нарушение сроков производства фильма «Айка». Режиссер заявил «Медузе», что для него это огромные деньги, и он не знает, у кого просить помощи. По словам Дворцевого, для него теперь большой вопрос, нужно ли вообще делать серьезные картины.

Фильм «Айка» получил много фестивальных наград, в том числе приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, и попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Эхо Москвы