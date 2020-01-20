Режиссер Сергей Дворцевой заявил, что не в состоянии выплатить наложенный Министерством культуры штраф
12:20 20.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Режиссер Сергей Дворцевой заявил, что не в состоянии выплатить Министерству культуры штраф больше 7-ми миллионов рублей за нарушение сроков производства фильма «Айка». Режиссер заявил «Медузе», что для него это огромные деньги, и он не знает, у кого просить помощи. По словам Дворцевого, для него теперь большой вопрос, нужно ли вообще делать серьезные картины.
Фильм «Айка» получил много фестивальных наград, в том числе приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, и попала в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Эхо Москвы
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