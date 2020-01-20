Верховный шаман Бурятии подписал договор с жрецами вуду

11:15

Верховный шаман Бурятии Баир Цырендоржиев в конце прошлой недели подписал международный договор о межконфессиональных отношениях с Верховным священником Мессана. Участники договора - Центр Вечного Синего Неба "Тэнгэри" и Союз традиционных культов Того I’ U.C.Т.Т, сообщают местные СМИ. Подробности договора неизвестны.

Ранее жрецы Вуду пригласили верховного шамана в Африку на конференцию по вопросам религии. baikal24.ru