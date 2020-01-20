Судьбу Ливии не должны решать только Турция и Россия, считает премьер Италии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения относительно урегулирования ситуации в Ливии не должны принимать только Россия и Турция, считает премьер-министр Италии Джузеппе Конте. В этой связи, как пишет в понедельник газета "Стампа", глава итальянского правительства обратился к госсекретарю США Майклу Помпео с просьбой не ослаблять свое влияние в регионе.

"Конечно, я ему [Помпео] сказал, что США не могут оставлять Ливию на откуп Турции и России. Это важнейший вопрос геополитики", - приводит издание реплику Конте, которую он произнес, отвечая на соответствующий вопрос журналистов перед отъездом в аэропорт. По данным издания, встречу с Помпео запрашивала итальянская сторона. Изначально в графике госсекретаря не значились переговоры с главой правительства Италии.

Как пишет "Стампа", интересы Италии, России и Турции в отношении Ливии могут расходиться, поскольку Италия добивается создания миротворческой миссии ЕС по наблюдению за перемирием под эгидой ООН, надеясь взять на себя лидирующую роль. Это решение должно быть одобрено СБ ООН, где США и Россия имеют право вето, поэтому Рим надеется заручиться поддержкой Вашингтона.