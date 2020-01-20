Китай запретит одноразовые пластиковые трубочки и неразлагаемые пакеты
13:20 20.01.2020 Источник: Интерфакс
Власти Китая представили масштабный план по сокращению использования пластика в стране, включающий запрет на одноразовые трубочки и неразлагаемые пакеты, сообщает в понедельник BBC.
В крупных городах запрет на пакеты, которые не подвержены разложению, начнет действовать уже к концу 2020 года. На все города его планируется распространить к 2022 году, а полный запрет, действующий на всей территории страны, вступит в силу в 2025 году.
Также к конце 2020 года ресторанам в Китае запретят использовать одноразовые трубочки для напитков. Кроме того, ресторанный бизнес обязали сократить использование одноразовых пластиковых предметов на 30%.
Гостиницы должны будут перестать предлагать посетителям одноразовые предметы из пластика к 2025 году.
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