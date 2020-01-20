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Экс-министр Улюкаев получил предупреждение за то, что сидел на кровати в неположенное время - СМИ

14:12 20.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Улюкаев получил предупреждение за то, что сидел на кровати в неположенное время.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил предупреждение за то, что сидел на кровати в неположенное время, — сообщает Телеграм-канал «База». Улюкаев, осужденный на 8 лет по обвинению в получении взятки, отбывает срок в ИК №1 в Тверской области. В колонии экс-министр работает в библиотеке и продолжает писать стихи.  Эхо Москвы

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