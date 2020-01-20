0
0
50
НОВОСТИ

Песков призвал "трезво оценивать" источники, пишущие о досрочных выборах в Думу

15:12 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неподтвержденной информацию о возможности досрочных выборов в Госдуму.

"Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что выборы в нижнюю палату парламента могут состояться не в 2021 году, а раньше.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 20.01.2020
Россиянам могут разрешить приобретать "красивые" автомобильные номера через сайт госуслуг
0
49
15:00 20.01.2020
Елена Прохорова назначена новым пресс-секретарем Роскомнадзора
0
110
14:32 20.01.2020
Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства - Песков
0
148
14:12 20.01.2020
Экс-министр Улюкаев получил предупреждение за то, что сидел на кровати в неположенное время - СМИ
0
154
14:00 20.01.2020
Украинские силовики проводят спецоперацию с применением военной техники в Херсоне
0
248
13:44 20.01.2020
Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить вместо него Краснова
0
229
13:32 20.01.2020
Экономическое неравенство вышло из-под контроля - Oxfam
0
205
13:25 20.01.2020
В Ростове на торги с большой скидкой выставили иконы и церковную утварь
0
189
13:20 20.01.2020
Китай запретит одноразовые пластиковые трубочки и неразлагаемые пакеты
0
184
13:05 20.01.2020
Судьбу Ливии не должны решать только Турция и Россия, считает премьер Италии
0
204

Возврат к списку