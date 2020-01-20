Песков призвал "трезво оценивать" источники, пишущие о досрочных выборах в Думу
15:12 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неподтвержденной информацию о возможности досрочных выборов в Госдуму.
"Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что выборы в нижнюю палату парламента могут состояться не в 2021 году, а раньше.
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