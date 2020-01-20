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Россиянам могут разрешить приобретать "красивые" автомобильные номера через сайт госуслуг

15:32 20.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Минэкономразвития предлагает разрешить россиянам приобретать «красивые» автомобильные номера через сайт госуслуг. Цена может составить от 10-ти тысяч до 10-ти миллионов рублей за штуку. Это следует из законопроекта, который опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Чиновники считают, что всё это может стать источником дополнительных доходов бюджета.  Эхо Москвы

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