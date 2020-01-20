Жительница Тулы обнаружила у себя дома крупную змею
16:32 20.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жительница Тулы обнаружила в своём туалете крупную змею. По данным местных СМИ, женщины неделю не было дома.
Когда она вернулась и зашла в уборную, то увидела на унитазе рептилию. Сын хозяйки квартиры вызвал спасателей. Предполагается, что змея попала в туалет через вентиляцию. Кому принадлежит рептилия, неизвестно. Отмечается, что внешне она похожа на маисового полоза. Говорит Москва
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