Жительница Тулы обнаружила у себя дома крупную змею

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жительница Тулы обнаружила в своём туалете крупную змею. По данным местных СМИ, женщины неделю не было дома.

Когда она вернулась и зашла в уборную, то увидела на унитазе рептилию. Сын хозяйки квартиры вызвал спасателей. Предполагается, что змея попала в туалет через вентиляцию. Кому принадлежит рептилия, неизвестно. Отмечается, что внешне она похожа на маисового полоза. Говорит Москва