Большинство преступлений против журналистов остаются безнаказанными - ЮНЕСКО
07:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) озабочена тем, что почти 90% преступлений, совершаемых в мире в отношении журналистов, остаются безнаказанными. Об этом говорится в распространенном вечером в понедельник заявлении Обсерватории ЮНЕСКО по убийствам журналистов.
"Число журналистов, убитых на планете, снизилось в 2019 году почти вдвое и находится на самом низком уровне за последние 10 лет. Оно составляет 56 случаев смерти по сравнению с 99 в 2018 году", - говорится в заявлении. В общей сложности организация ЮНЕСКО зафиксировала 894 убийства журналистов в период с 2010 по 2019 год, что в среднем составляет почти 90 убийств в год.
Наиболее высокий показатель отмечен в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где погибли 22 журналиста. На втором и третьем месте находятся страны Азиатско- Тихоокеанского региона и арабские государства с показателями в 15 и 10 убийств соответственно.
НОВОСТИ
- 08:11 21.01.2020
- Госдеп США: Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет
- 07:57 21.01.2020
- До +5С и осадки прогнозируют синоптики 21 января в Москве
- 07:45 21.01.2020
- Украинский "Боинг" был сбит в Иране двумя ракетами из комплекса "Тор-М1" - СМИ
- 07:30 21.01.2020
- В Китае умер еще один человек от поражения новым типом короновируса 2019-nCoV
- 07:15 21.01.2020
- Российские инженеры предложили систему лунной навигации
- 22:30 20.01.2020
- ЕС готов осуществлять мониторинг за соблюдением перемирия в Ливии
- 21:30 20.01.2020
- Первую взлетно-посадочную полосу в Шереметьево закрыли до ноября
- 20:30 20.01.2020
- Великобритания не будет инвестировать в угольную энергетику за рубежом
- 19:30 20.01.2020
- На парижскую штаб-квартиру профсоюзного объединения напали неизвестные
- 18:30 20.01.2020
- Украина: По делу об убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать