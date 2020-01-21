Российские инженеры предложили систему лунной навигации
07:15 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты НПО им. Лавочкина разработали систему навигации на Луне, которая будет состоять из оптико-электронных систем наблюдения и световых лазерных маяков. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада, подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.
"Мы предлагаем размещение на поверхности Луны искусственных источников света - лазерных маяков, которые будут реперами (знаками, которые находятся в определенной точке поверхности с известной абсолютной высотой - прим. ТАСС) будущей системы. Это позволит построить оптическую навигационную систему максимум из трех спутников и сети лазерных маяков на Луне", - говорится в материалах.
Как уточняют специалисты, для создания навигационной системы потребуется полярный спутник с телевизионным комплексом. "В качестве полярного аппарата идеальным решением будет использовать аппарат аналогичный "Луна-26", усовершенствованный системой сброса пенетраторов (датчик, внедряющийся в грунт - прим. ТАСС)", - отмечается в тезисах.
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