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В Китае умер еще один человек от поражения новым типом короновируса 2019-nCoV

07:30 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четвертый человек, зараженный новым типом короновируса 2019-nCoV, умер в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где первоначально была выявлена его вспышка. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте городского комитета по вопросам охраны здоровья.

Отмечается, что четвертым умершим стал 89-летний мужчина, у которого симптомы нового короновируса были зарегистрированы 13 января. Через пять дней, 18 января, он был доставлен в больницу с серьезными проблемами с дыханием и умер 19 января в 23:39 по местному времени (18:39 мск).

В настоящее время в больнице города Ухань остаются 169 пациентов, у которых был выявлен короновирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии.

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