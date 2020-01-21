До +5С и осадки прогнозируют синоптики 21 января в Москве

07:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 21 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.