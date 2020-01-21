0
0
38
НОВОСТИ

До +5С и осадки прогнозируют синоптики 21 января в Москве

07:57 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до нуля градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/ с, в связи с чем 21 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:11 21.01.2020
Госдеп США: Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет
0
57
07:45 21.01.2020
Украинский "Боинг" был сбит в Иране двумя ракетами из комплекса "Тор-М1" - СМИ
0
112
07:30 21.01.2020
В Китае умер еще один человек от поражения новым типом короновируса 2019-nCoV
0
111
07:15 21.01.2020
Российские инженеры предложили систему лунной навигации
0
123
07:00 21.01.2020
Большинство преступлений против журналистов остаются безнаказанными - ЮНЕСКО
0
119
22:30 20.01.2020
ЕС готов осуществлять мониторинг за соблюдением перемирия в Ливии
0
659
21:30 20.01.2020
Первую взлетно-посадочную полосу в Шереметьево закрыли до ноября
0
715
20:30 20.01.2020
Великобритания не будет инвестировать в угольную энергетику за рубежом
0
705
19:30 20.01.2020
На парижскую штаб-квартиру профсоюзного объединения напали неизвестные
0
738
18:30 20.01.2020
Украина: По делу об убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата
0
766

Возврат к списку