Госдеп США: Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет

08:11 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.

"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы беседуем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы - странами всего мира, чтобы добиться этого результата", - сказал он в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV во вторник.

Помпео отметил, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия "работает фундаментально", и США намерены продолжать действовать в том же направлении.