Цены на нефть пошли вниз
08:50 21.01.2020 Источник: Интерфакс
Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник после подъема накануне, вызванного сигналами усиления напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $64,84 за баррель, что на $0,36 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,35 (0,54%), до $65,2 за баррель.
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