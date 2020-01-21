В результате пожара в Томской области погибли 11 человек
09:00 21.01.2020 Источник: RNS
В результате пожара в одноэтажном деревянном строении в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В ведомстве отметили, что информация о возгорании в строении поступила в 04:05 по местному времени (00:05 мск), на момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем, площадь пожара составила 208 кв.м. В 06:35 (02:35 мск) открытое горение было ликвидировано. В МЧС добавили, что из здания самостоятельно эвакуировались два человека.
«По состоянию на 11:05 (07:05 мск) обнаружены тела одиннадцати человек», — сообщили в ведомстве.
Личности погибших, причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. RNS
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