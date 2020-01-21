В деле о подброшенных журналисту Голунову наркотиках до сих пор нет обвиняемых - СМИ

09:20 Источник: Эхо Москвы

В деле о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках до сих пор нет обвиняемых.

Как сказал «Эху Москвы» адвокат корреспондента интернет-издания «Медуза» Сергей Бадамшин, расследование о превышении должностных полномочий возбуждено по факту преступления. Здесь, по сведениям защитника, нет даже подозреваемых. Сам Голунов, который признан потерпевшим, был допрошен в Следственном комитете.

Его задержали в начале июня и обвинили в причастности к наркоторговле. Журналист считает, что уголовное дело против него было возбуждено в интересах фигурантов его расследований. Позже обвинения с Голунова снял, а из полиции были уволены сотрудники, которые участвовали в его задержании. Эхо Москвы