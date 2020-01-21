В деле о подброшенных журналисту Голунову наркотиках до сих пор нет обвиняемых - СМИ
09:20 21.01.2020 Источник: Эхо Москвы
В деле о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках до сих пор нет обвиняемых.
Как сказал «Эху Москвы» адвокат корреспондента интернет-издания «Медуза» Сергей Бадамшин, расследование о превышении должностных полномочий возбуждено по факту преступления. Здесь, по сведениям защитника, нет даже подозреваемых. Сам Голунов, который признан потерпевшим, был допрошен в Следственном комитете.
Его задержали в начале июня и обвинили в причастности к наркоторговле. Журналист считает, что уголовное дело против него было возбуждено в интересах фигурантов его расследований. Позже обвинения с Голунова снял, а из полиции были уволены сотрудники, которые участвовали в его задержании. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:05 21.01.2020
- СМИ назвали имя нового главаря ИГ
- 10:00 21.01.2020
- Столтенберг сообщил о беспилотниках НАТО, способных заглянуть вглубь РФ
- 09:32 21.01.2020
- Повышение пенсионного возраста привело к сокращению числа пенсионеров
- 09:05 21.01.2020
- Белоруссия приобрела партию норвежской нефти
- 09:00 21.01.2020
- В результате пожара в Томской области погибли 11 человек
- 08:50 21.01.2020
- Цены на нефть пошли вниз
- 08:11 21.01.2020
- Госдеп США: Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет
- 07:57 21.01.2020
- До +5С и осадки прогнозируют синоптики 21 января в Москве
- 07:45 21.01.2020
- Украинский "Боинг" был сбит в Иране двумя ракетами из комплекса "Тор-М1" - СМИ
- 07:30 21.01.2020
- В Китае умер еще один человек от поражения новым типом короновируса 2019-nCoV
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать