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В деле о подброшенных журналисту Голунову наркотиках до сих пор нет обвиняемых - СМИ

09:20 21.01.2020 Источник: Эхо Москвы

В деле о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках до сих пор нет обвиняемых.

Как сказал «Эху Москвы» адвокат корреспондента интернет-издания «Медуза» Сергей Бадамшин, расследование о превышении должностных полномочий возбуждено по факту преступления. Здесь, по сведениям защитника, нет даже подозреваемых. Сам Голунов, который признан потерпевшим, был допрошен в Следственном комитете.

Его задержали в начале июня и обвинили в причастности к наркоторговле. Журналист считает, что уголовное дело против него было возбуждено в интересах фигурантов его расследований. Позже обвинения с Голунова снял, а из полиции были уволены сотрудники, которые участвовали в его задержании.  Эхо Москвы

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