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НОВОСТИ

В РФ предложили ввести понятие педагогической тайны

10:20 21.01.2020 Источник: Известия

Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов. Предложение выдвинула рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

Чиновники пока не дали инициативе своей оценки, но в родительском сообществе идею уже поддержали.  Известия

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