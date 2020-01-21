Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы - ТВ
11:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР во вторник приговорил к 13,5 годам лишения свободы экс-главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Мэн Хунвэя. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию.
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