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НОВОСТИ

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы - ТВ

11:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР во вторник приговорил к 13,5 годам лишения свободы экс-главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Мэн Хунвэя. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию.

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