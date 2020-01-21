Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы - ТВ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР во вторник приговорил к 13,5 годам лишения свободы экс-главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Мэн Хунвэя. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию.