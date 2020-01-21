Цены на новостройки в городах-миллионниках России за 2019 год выросли на 9% - эксперты

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на новостройки массового сегмента в российских городах-миллионниках выросли на 9% по итогам 2019 года, сообщил во вторник руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"По выборке из 15 городов-миллионников стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла на 9% в годовом выражении - до 75,7 тыс. рублей", - сказал он.

Попов уточнил, что в Москве (с учетом новых территорий) средняя цена квадратного метра по итогам 2019 года превысила 190 тыс. рублей, годовой рост составил 6%, в Санкт-Петербурге - 124,8 тыс. рублей (рост 2%). По данным эксперта, заметнее всего цены росли в Воронеже, Казани, Омске и Уфе, где новостройки подорожали более чем на 20%. Наименее динамично цены росли в Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Самаре (от 4%).