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Сбитый во время войны советский самолет нашли в Польше

12:20 21.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Польше нашли сбитый во время войны советский самолёт. Среди обломков бомбардировщика найдены останки пилотов. Об этом сообщает сайт «Клопс» со ссылкой на польскую прессу. В связи с обнаружением снарядов на место вызваны сапёры.

По предварительным данным, самолёт был сбит в январе 1945 года. Погибли четыре члена экипажа, выжил командир Алексей Бочин, который выпрыгнул с парашютом. Позже пилот попал в плен к немцам.

О сбитом в конце Второй мировой войны советском бомбардировщике историкам было известно давно. Обломки воздушного судна до настоящего времени не могли найти.  Говорит Москва

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