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Безопасность форума памяти Холокоста в Иерусалиме обеспечат тысячи полицейских и волонтеров

18:45 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и волонтеров будут обеспечивать безопасность в Иерусалиме во время проведения пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем. Об этом сообщила во вторник пресс-служба полиции Израиля.

"Израильская полиция завершила подготовку к операции "Будущее" по обеспечению безопасности участников пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц- Биркенау в Освенциме. Начиная с вторника, 21 января, тысячи полицейских, бойцов пограничной полиции и волонтеров развернуты в Иерусалиме и прилегающих районах в целях обеспечения безопасности, поддержания общественного порядка и регулирования дорожного движения во время предстоящих событий недели памяти Холокоста, кульминацией которых станет церемония в мемориальном комплексе Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме в четверг, 23 января", - говорится в сообщении.

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