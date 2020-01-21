Средства для диагностики коронавируса обнаруженного в Китае разработано Роспотребнадзором

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал средства для диагностики обнаруженного в Китае нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания, вызванного новым коронавирусом, учеными ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена", - говорится в сообщении.