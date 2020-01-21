Средства для диагностики коронавируса обнаруженного в Китае разработано Роспотребнадзором
19:30 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал средства для диагностики обнаруженного в Китае нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания, вызванного новым коронавирусом, учеными ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса разработаны средства для лабораторной диагностики нового патогена", - говорится в сообщении.
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