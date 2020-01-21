15% родителей готовы сделать из своих детей киберспортсменов

19:30 Источник: НГ-Online

Некоторые родители готовы отдать своих детей в киберспорт (компьютерный или электронный спорт – командное или индивидуальное соревнование в виртуальном пространстве). Об этом сообщили специалисты исследовательского центра Superjob. ru.

В частности, о таком желании рассказали 15% из 5 тыс. опрошенных родителей несовершеннолетних детей. Еще 1% респондентов ответили, что их ребенок уже занимается киберспортом. Хотя 56% опрошенных оказались против такого будущего для своих детей. Остальные затруднились с ответом.

По прогнозу компании «Фридом Финанс», в 2019 году объем рынка киберспорта в мире впервые превысит 1 млрд долл. Киберспорт пока составляет небольшую долю игровой индустрии (например, в США его доля – лишь 5% от всего игрового рынка), уточняет директор аналитического департамента компании «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Но, как ожидают аналитики, в ближайшем будущем он будет набирать популярность благодаря увеличению числа профессиональных киберспортсменов и зрителей.

Анастасия Башкатова