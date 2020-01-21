Крупнейший украинский порт передан в концессию грузинско-швейцарской компании

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины передало один из крупнейших в стране морских портов в черноморском городе Херсон в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон". Об этом говорится в сообщении украинского кабинета министров, опубликованном во вторник на официальном портале.

Порт Херсона стал первым крупным инфраструктурным объектом на Украине, переданном в концессию.

Как сообщает украинское правительство, "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе. Компания обязалась единовременно выплатить концессионный платеж в 12 млн гривен (около 500 тыс. долл.) и ежегодно отчислять украинскому государству 7% от дохода предприятия. Компания также обязалась инвестировать в морской порт Херсона около 300 млн гривен (12,35 млн долл.) и вложить более 18 млн гривен (740 тыс. долл.) в инфраструктуру региона.