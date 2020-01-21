На курсе рубля практически не отразилось назначение нового состава правительства

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение нового состава правительства РФ практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов.

До опубликования указа президента курс доллара составлял 61,7975 рубля, а курс евро - 68,5625 рубля. После опубликования - курс доллара по данным на 20:16 мск снизился на 0,25 копейки, до 61,795 рубля, а курс евро - на 1,25 копейки, до 68,55 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent по данным на 20:16 мск торговался на уровне 64,68 доллара за баррель.