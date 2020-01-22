Новый тип пневмонии в Китае унес унес уже девять жизней

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

"Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек, <...> мы принимаем активные превентивные меры", - сообщил он.