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НОВОСТИ

Новый тип пневмонии в Китае унес унес уже девять жизней

07:00 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Об этом заявил на брифинге в среду заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

"Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек, <...> мы принимаем активные превентивные меры", - сообщил он.

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