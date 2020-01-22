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Погода в Москве 22 января: тепло, облачно, дождь и мокрый снег

07:15 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от 0 до 2 градуса тепла. В ночь на 23 января она может опуститься до минус 5 градусов. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 22 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

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