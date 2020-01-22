На развитие Курильских островов власти собираются потратить 7,4 млрд в этом году
07:30 22.01.2020 Источник: Интерфакс
На развитие Курильских островов в 2020 году из бюджетов всех уровней собираются вложить 7,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше, чем в 2019 году, сообщили в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Сахалинской области.
"В 2020 году объем финансирования в рамках федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов составит 5,9 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей - средства федерального бюджета, остальное - средства областного бюджета и частные инвестиции. В рамках областной программы развития Курил в 2020 году за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будет вложено еще 1,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.
"Таким образом, общий объем финансирования развития Курильских островов в 2020 году составит беспрецедентную сумму - 7,4 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из всех источников было вложено 3,5 млрд рублей", - добавил сотрудник пресс-службы.
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