Более 2,5 тыс браков в Москве заключено с гражданами стран дальнего зарубежья

08:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Свыше 1,6 тыс. браков с иностранными гражданами заключили в столице в 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

«В 2019 г. было зарегистрировано более 1,6 тыс. браков с гражданами дальнего зарубежья. Больше всего браков в московских ЗАГСах заключали граждане Турции, Израиля, Великобритании и США. Все отделы ЗАГС регистрируют браки с гражданами дальнего зарубежья, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского отделов. Теперь у иностранных граждан есть возможность выбрать удобный по расположению отдел ЗАГС или одну из новых площадок для регистрации брака в необычных местах столицы, которые были открыты в рамках проекта мэра Москвы. Там было зарегистрировано более 160 браков с участием граждан дальнего зарубежья», - сказали в пресс-службе.