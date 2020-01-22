У властей есть идея отдать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
08:15 22.01.2020 Источник: Коммерсант.ru
Также в него внесены изменения, согласно которым регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей. Эксперты отмечают, что главный вопрос — как этот закон будет работать, - сообщает "Ъ".
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