Президент Белоруссии лидирует по популярности у россиян среди иностранных политиков - ВЦИОМ

08:45 Источник: Известия

Самым популярным иностранным лидером у россиян является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

По его словам, раньше, согласно опросам, симпатии россиян делились между Лукашенко и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками». Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — объяснил Фёдоров.