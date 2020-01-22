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НОВОСТИ

Мединский после отставки станет советником президента - СМИ

09:00 22.01.2020 Источник: РБК

Бывший глава Минкультуры остается куратором отрасли. По информации источников РБК, он станет помощником Владимира Путина по культуре.

Владимир Мединский, c 2012 года занимавший должность министра культуры, после отставки станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК источник, близкий к аппарату правительства, и подтвердил знакомый Мединского.

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