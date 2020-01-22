Телефон Безоса предположительно взломали с мобильного наследного принца Саудовской Аравии - СМИ

09:32 Источник: Эхо Москвы

Телефон богатейшего человека мира Джеффа Безоса предположительно взломали с мобильного наследного принца Саудовской Аравии. Британская газета The Guardian утверждает, что Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд отправил главе компании «Amazon» через WhatsApp видеофайл. И вскоре после этого, по сведениям источников издания, с телефона Безоса был скачан огромный объем файлов.

Сообщается, что это произошло в мае 2018 года. Спустя несколько месяцев СМС-ки Безоса и его фотографии с любовницей попали в распоряжение издания Нэншл Энквайер, что в итоге привело к разводу Джеффа Безоса и его жены.

В публикации говорится, что это могло быть связано с тем. что газета Джеффа Безоса «Вашингтон Пост» тогда стала активно освещать убийство в Саудовской дипмиссии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Эхо Москвы