Телефон Безоса предположительно взломали с мобильного наследного принца Саудовской Аравии - СМИ
09:32 22.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Телефон богатейшего человека мира Джеффа Безоса предположительно взломали с мобильного наследного принца Саудовской Аравии. Британская газета The Guardian утверждает, что Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд отправил главе компании «Amazon» через WhatsApp видеофайл. И вскоре после этого, по сведениям источников издания, с телефона Безоса был скачан огромный объем файлов.
Сообщается, что это произошло в мае 2018 года. Спустя несколько месяцев СМС-ки Безоса и его фотографии с любовницей попали в распоряжение издания Нэншл Энквайер, что в итоге привело к разводу Джеффа Безоса и его жены.
В публикации говорится, что это могло быть связано с тем. что газета Джеффа Безоса «Вашингтон Пост» тогда стала активно освещать убийство в Саудовской дипмиссии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 22.01.2020
- В Минобороны сообщили время на защиту Москвы от ракетного удара
- 10:05 22.01.2020
- Мигранты вывели из РФ триллионы рублей - эксперты
- 10:00 22.01.2020
- На Сахалине спасли первую группу из 300 застрявших на льдине рыбаков
- 09:20 22.01.2020
- Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор - источники
- 09:05 22.01.2020
- Гражданам Белоруссии и ряда других стран могут ограничить въезд в США
- 09:00 22.01.2020
- Мединский после отставки станет советником президента - СМИ
- 08:45 22.01.2020
- Президент Белоруссии лидирует по популярности у россиян среди иностранных политиков - ВЦИОМ
- 08:30 22.01.2020
- Россия смогла продать больше нефти в прошлом году за счет санкционной политики США
- 08:15 22.01.2020
- У властей есть идея отдать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
- 08:00 22.01.2020
- Более 2,5 тыс браков в Москве заключено с гражданами стран дальнего зарубежья
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать