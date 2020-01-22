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На Сахалине спасли первую группу из 300 застрявших на льдине рыбаков

10:00 22.01.2020 Источник: RNS

Спасатели эвакуировали первую группу рыбаков с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины. Еще 90 человек ожидают помощи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр кризисных ситуаций регионального главка МЧС.

«Спасатели перевели на берег 98 рыбаков. В настоящее время на льдине остаются еще около 90 человек», — сообщил представитель ведомства.

Ранее в МЧС сообщили, что около 300 рыбаков оказались отрезанными от берега в результате отрыва льдины на юге Сахалина в районе мыса Свободный. 

Как сообщает Sakhalin.info, рыбаки видели, что лед у берега поломанный и тем не менее они отправились пешком и на буранах вглубь залива Мордвинова.  RNS

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