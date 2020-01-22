Мигранты вывели из РФ триллионы рублей - эксперты
10:05 22.01.2020 Источник: Lenta.ru
С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей). Сумма переводов в обратном направлении равняется 28,76 миллиарда (1,26 триллиона), таким образом, разница за десять лет превысила 100 миллиардов долларов — 4,38 триллиона рублей. Такие данные получены компанией FinExpertiza, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Чаще всего этим способом пользуются трудовые мигранты, а также уже обосновавшиеся в России выходцы из стран СНГ и ближнего зарубежья. Они посылают деньги своим семьям и родственникам.
В последние пять лет разница между финансовыми потоками в обе стороны сокращается. Если в 2013 году из России вывели 37,2 миллиарда долларов, а в Россию отправили 6,8 миллиарда, то в 2018-м эти показатели составили 21,8 и 8,6 миллиарда соответственно. Статистику по трансграничным переводам Центробанк России ведет в долларах, поэтому рублевые данные подсчитаны с помощью среднего курса рубля за каждый год.
В 2018 году чаще всего деньги получали граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Китая, Армении, Азербайджана, Казахстана, Турции и Украины. При этом абсолютным лидером остается Узбекистан — на него приходится 30 процентов отправлений.
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