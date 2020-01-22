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Аномально теплая зима в России привела к ранней активности клещей

13:00 22.01.2020 Источник: Газета.Ru

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

Теплая и бесснежная зима раньше времени пробудила клещей, отметила Шашина. При этом она подчеркнула, что причин опасаться массового появления нет, активны лишь отдельные особи.

Представитель Роспотребнадзора посоветовала россиянам не забывать об осторожности и одеваться правильно. Рекомендуется заправлять длинные брюки в обувь, а рубашки – в брюки, так как клещи поднимаются по телу вверх.  Газета.Ru

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