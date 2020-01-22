Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора РФ

10:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.

Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в России.

В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Как сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.