Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора РФ
10:42 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.
Сенаторы выразили благодарность Чайке за конструктивное и плодотворное сотрудничество с Советом Федерации, а также за огромный вклад в укрепление законности в России.
В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ. Как сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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