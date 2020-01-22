Левин и Трунин вошли в Аппарат правительства РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении новой структуры Аппарата правительства РФ. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

Первым заместителем руководителя аппарата правительства назначен Валерий Сидоренко. Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назначен замруководителя аппарата, на эту же должность назначен экс-замминистра финансов РФ Илья Трунин.