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Пресс-секретарем премьер-министра РФ назначен Борис Беляков

11:05 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Борис Беляков назначен пресс- секретарем премьер-министра - директором департамента пресс- службы правительства РФ. Соответствующее распоряжение главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано в среду на официальном сайте правительства.

"Назначить <...> Белякова Бориса Вадимовича директором департамента пресс-службы правительства РФ - пресс- секретарем председателя правительства РФ", - говорится, в частности, в документе.

Ранее Беляков занимал пост руководителя пресс-службы Федеральной налоговой службы РФ.

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