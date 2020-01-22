Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов
12:00 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.
"Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства", - сказала Матвиенко в среду, открывая весеннюю сессию Совета Федерации.
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