0
0
8
НОВОСТИ

Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов

12:00 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает расширить список лиц, кому запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство, включив в него дипломатов.

"Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учетом нынешней непростой международной обстановки. Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства", - сказала Матвиенко в среду, открывая весеннюю сессию Совета Федерации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 22.01.2020
Совфед назначил Краснова генпрокурором РФ
0
69
11:20 22.01.2020
Командир иранского ополчения "Басидж" убит на юго- западе страны - агентство
0
89
11:05 22.01.2020
Пресс-секретарем премьер-министра РФ назначен Борис Беляков
0
119
11:00 22.01.2020
Левин и Трунин вошли в Аппарат правительства РФ
0
130
10:42 22.01.2020
Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора РФ
0
134
10:20 22.01.2020
В Минобороны сообщили время на защиту Москвы от ракетного удара
0
194
10:05 22.01.2020
Мигранты вывели из РФ триллионы рублей - эксперты
0
279
10:00 22.01.2020
На Сахалине спасли первую группу из 300 застрявших на льдине рыбаков
0
189
09:32 22.01.2020
Телефон Безоса предположительно взломали с мобильного наследного принца Саудовской Аравии - СМИ
0
218
09:20 22.01.2020
Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор - источники
0
249

Возврат к списку