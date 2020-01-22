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НОВОСТИ

Республиканцы отклонили запрос дополнительных документов в рамках импичмента Трампа

12:32 22.01.2020 Источник: Газета.Ru

Представители Республиканской партии США в сенате заблокировали требование демократов о запросе дополнительных документов, касающихся Украины, в рамках слушаний об импичменте президента страны Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведет телеканал Fox News.

Против предоставления документов по Украине выступили 53 члена сената, 47 сенаторов поддержали запрос демократической партии.

Ранее сообщалось, что демократы потребовали предоставить документы, касающиеся контактов Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а также данные об откладывании военной помощи Украине.  Газета.Ru

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